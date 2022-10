“Io penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia“. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine della presentazione di “Ottobre in salute…Donna 2022”, a Milano, come risposta a chi gli chiedeva se sarebbe stato interessato a ricoprire una carica ministeriale. Ha poi aggiunto: “Il mio rapporto con Letizia Moratti? Io ho già detto tutto, non credo ci sia niente da aggiungere”.