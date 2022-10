Una pioggia torrenziale si è abbattuta su Singapore: l’acquazzone ha reso le condizione della pista non praticabili, sicuramente per un gara di Formula. La partenza del Gran premio quindi è slittata: il nuovo orario di partenza è fissato alle ore 15.05 italiane. Il circuito bagnato rimescola le carte: la Ferrari spera di rimandare di un po’ la festa Red Bull e di interrompere il dominio di Max Verstappen. Sul circuito cittadino Charles Leclerc scatta davanti a tutti e vuole riassaporare il gusto della vittoria, almeno per dare un senso diverso a questo finale di stagione. L’olandese scatta più indietro, ottavo, ma resta il pericolo numero uno: più del compagno Perez che è in prima fila, più di Lewis Hamilton, rinato e in terza posizione in griglia.

Orari e tv – Domenica 2 ottobre

Il gran premio è come sempre visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su SkyGo e Now. In chiaro, invece, sarà possibile vedere la gara in differita su Tv8 alle ore 18.