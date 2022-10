Tra le luci di Singapore, su un circuito che andava man mano asciugandosi dopo la pioggia, Charles Leclerc conquista una splendida pole position. La sua Ferrari, in qualifica, è ancora una volta davanti a tutti: subito dietro ci sono Carlos Perez e Lewis Hamilton su Mercedes, mentre la Red Bull di Max Verstappen domenica in gara partirà solamente dall’ottava posizione. L’olandese stava per chiudere il miglior tempo quando è stato fermato e richiamato ai box dal suo team, forse per problemi con il carburante. L’altra Ferrari di Carlos Sainz partirà quarta.

“Pensavo di non farcela dopo un piccolo errore, ma sono molto felice e abbiamo recuperato bene”, ha detto Leclerc dopo la pole position, la nona della stagione. Questa volta decisiva è stata soprattutto la capacità di adattarsi alle condizioni della pista, con il passaggio dalle gomme intermedie alle soft: “Sono state qualifiche complicate, non sapevo cosa fare con le gomme ma è andata bene. Sono contento dei risultati odierni, ma non abbiamo molti dati per la gara anche se pensiamo di poter vincere”, ha aggiunto il ferrarista. Questo è proprio l’obiettivo della Ferrari, sfruttare una giornata di Verstappen ed evitare che il gran premio a Marina Bay diventi il teatro di un’altra rimonta dell’olandese.

Detto delle prime due file, con Leclerc-Perez e Hamilton-Sainz, dalla quinta casella scatterà la Alpine di Fernando Alonso. Sesto tempo per Lando Norris su McLaren, seguito dal feancese Pierre Gasly su AlphaTauri. Sono i loro i principali ostacoli di Verstappen nei primi giri. Chiudono la top ten invece Kevin Magnussen su Haas e Yuki Tsunoda su AphaTauri.

La griglia di partenza

1. Charles Leclerc (Ferrari) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 4. Carlos Sainz (Ferrari) 5. Fernando Alonso (Alpine) 6. Lando Norris (McLaren) 7. Pierre Gasly (AlphaTauri) 8. Max Verstappen (Red Bull) 9. Kevin Magnussen (Haas) 10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11. George Russell (Mercedes) 12. Lance Stroll (Aston Martin) 13. Mick Schumacher (Haas) 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 17. Daniel Ricciardo (McLaren) 18. Esteban Ocon (Alpine) 19. Alexander Albon (Williams) 20. Nicholas Letafi (Williams)