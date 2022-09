L’Istituto superiore di sanità ha diffuso i risultati del monitoraggio settimanale sul Covid. Negli ultimi sette giorni, si legge, è cresciuta l’incidenza, raggiungendo quota 325 nuovi casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 215 registrati la scorsa settimana. In salita anche l’indice di trasmissibità (Rt) che passa da 0,91 a 1, la quota oltre la quale l’epidemia è in espansione. Resta stabile il tasso di occupazione delle terapie intensive all’1,4%, secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute del 29 settembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 6,0% contro il 5,3% del 22 di settembre. Le soglie di allerta sono fissate rispettivamente al 10 e al 15%.

La cabina di regia dell’Iss ha individuato, inoltre, cinque regioni a rischio elevato, per la presenza di molteplici allerte di resilienza, ai sensi del Dm del 30 aprile 2020. Rischio moderato per le altre 16 regioni. Nel frattempo cambiano le regole per le mascherine: l’ordinanza firmata dal ministro della Salute proroga al 31 ottobre l’obbligo nelle strutture sanitarie, mentre dal 1 ottobre non sarà più necessario indossarle sui mezzi di trasporto pubblico.