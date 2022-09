Anche la Russia commenta l’esito delle elezioni in Italia. E lo fa con la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, secondo cui “tutto dipenderà dalle azioni concrete e dai provvedimenti presi in pratica dalle autorità italiane”, anticipando però che ogni valutazione, al momento, è “prematura”. Venerdì è invece in programma la cerimonia per l’annessione dei territori ucraini che hanno votato al referendum. La notizia era già circolata nei giorni scorsi, ma adesso arriva anche la conferma della presidenza russa: l’evento si terrà domani alle 15 ora locale, al Cremlino, alla presenza del capo di Stato Vladimir Putin, ha annunciato il portavoce Dmitry Peskov. La Commissione europea ribadisce ancora una volta di “non accettare i referendum farsa” e di non accettare “mai nessuna annessione dei territori ucraini occupati”, mentre Volodymyr Zelensky ha convocato il Consiglio di Sicurezza ucraino.

Centinaia di migliaia di cittadini russi continuano a tentare la fuga dal Paese per paura di rientrare nel gruppo di persone richiamate al fronte in seguito alla mobilitazione parziale che, dicono fonti ucraine, ha già portato ad arruolarsi 100mila persone. Le code ai valichi di frontiera continuano ad allungarsi e la Finlandia, uno dei principali Paesi di destinazione di chi fugge, ha annunciato che chiuderà i confini ai “turisti” russi a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, secondo quanto scrive il quotidiano Helsingin Sanomat che annuncia una conferenza stampa del governo per spiegare le nuove regole per l’ingresso dei russi alla frontiera. La Nato avverte di nuovo Mosca e si dice pronta “a rispondere unita e con determinazione a qualsiasi attacco deliberato contro le infrastrutture critiche degli alleati”, in riferimento a quello che viene ormai considerato un “sabotaggio”, ossia i danni ai gasdotti Nord Stream. “Il danneggiamento dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda preoccupazione – aggiungono – Tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili”. La risposta del Cremlino arriva immediata: gli incidenti ai gasdotti Nord Stream sembrano “un atto terroristico, probabilmente di un Paese straniero”, ha detto Peskov aggiungendo che “sono state avvistate truppe Nato nell’area“.

Anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, punto di contatto tra Mosca e il blocco Nato-Ue, considerato il mediatore di un eventuale tavolo di pace, condanna la decisione del Cremlino di annettere i territori ucraini occupati: “I referendum causano problemi – ha dichiarato in un’intervista alla Cnn Turk – Avrei preferito che non li avessero tenuti. Dovremmo risolvere questo problema attraverso la diplomazia”. Il ministro degli esteri, Mevlut Cavusoglu, ha poi annunciato che “non riconosciamo il risultato di questi referendum. Non abbiamo mai riconosciuto l’annessione della Crimea e abbiamo chiarito che non riconosceremo il risultato di questi referendum”. Una posizione coerente all’atteggiamento tenuto internamente, dove il governo centrale sta portando avanti una guerra senza tregua contro i movimenti curdi che rivendicano la propria autonomia.

In un intervento pomeridiano, il presidente russo accusa l’Occidente di aumentare le tensioni nei territori dell’ex Unione Sovietica, provocando rischi nell’intera regione dell’Asia-Pacifico. I Paesi occidentali, ha aggiunto, sono pronti a “mettere in pericolo ogni Paese, trasformandolo in un epicentro di crisi, provocando rivoluzioni colorate e bagni di sangue“. E proprio la dissoluzione dell’Unione Sovietica, dice il leader del Cremlino, deve essere vista come una delle cause dell’attuale conflitto ucraino.

Dalla Russia denunciano un attacco incendiario alla sede di una caserma militare, dice il commissario militare della regione di Novosibirsk, Evgeny Kudryavtsev. “Il 29 settembre – ha scritto su Telegram – alle 6.25 è stato fatto il tentativo di dare fuoco al commissariato dei distretti di Kirovsky e Leninsky della città di Novosibirsk. Cocktail Molotov sono stati lanciati contro due finestre, provocando un incendio esteso ma subito spento”.

Sul campo di battaglia, invece, missili russi hanno colpito nella notte un’area residenziale della città orientale di Dnipropetrovsk uccidendo tre civili, tra cui un bambino, mentre altri cinque sono stati feriti. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Valenyn Reznichenko, ha detto che “i russi hanno colpito Dnipro con missili nella notte, prendendo di mira aree residenziali. Al momento sono stati segnalati tre civili uccisi, tra cui un bambino. In cinque sono stati feriti, tra cui una ragazza di 12 anni. I soccorritori stanno rimuovendo le macerie dove potrebbero esserci altre persone”. Da Mosca denunciano invece che “decine” di profughi che fuggivano dalla regione di Kharkiv sono stati uccisi nel bombardamento del loro convoglio da parte di forze ucraine, secondo quanto afferma Rodion Miroshnik, capo dell’ufficio di rappresentanza della autoproclamata Repubblica di Luhansk.

Anche la Romania, dopo Stati Uniti, Bulgaria e Polonia, ha invitato i propri cittadini che si trovano per diversi motivi in Russia ad abbandonare immediatamente il Paese nel contesto della mobilitazione generale proposta da Putin. Il ministero raccomanda al tempo stesso di “evitare luoghi affollati nei quali sono in atto manifestazioni e di non lasciarsi coinvolgere negli sviluppi di eventuali azioni di protesta o altre manifestazioni che possano degenerare in violenza urbana”.