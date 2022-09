Sono 36.632 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 registrate nelle ultime 24 ore tra i 198.918 tamponi molecolari e antigenici analizzati. Il tasso di positività è al 18,4%, mantenendosi stabile rispetto a martedì. Le vittime sono 48.

In ospedale si trovano 3.715 pazienti Covid nei reparti ordinari e altri 139 in terapia intensiva, dove si sono registrati 26 ingressi in un giorno. Il saldo ingressi-uscite da ieri è di +62 pazienti in area medica e +11 nelle rianimazioni. In isolamento domiciliare si trovano altri 455.519 contagiati per un totale di 459.373 attualmente positivi.

Dall’inizio della pandemia i casi accertati in Italia sono stati 22.395.282: in 21.758.885 sono guariti o sono stati dimessi, mentre con le 48 vittime odierne i morti superano quota 177mila (177.024). La regione in cui si registra il maggior incremento di diagnosi in 24 ore è la Lombardia con 6.546 nuovi casi, seguita dal Veneto (5.202) e dal Piemonte (3.415).

Oltre 3mila casi anche nel Lazio (3.209) e in Emilia Romagna (3.129). La Campania ne registra invece 2.388, la Toscana 1.883, la Puglia 1.359 e la Sicilia 1.314. Anche Friuli Venezia Giulia (1.149), Marche (1.130) e Abruzzo (1.036) sfondano i mille casi.