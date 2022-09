Il centrodestra vince la sfida elettorale anche dei collegi uninominali e supera quota 67. A scrutinio ancora in corso, il M5s riesce a strapparne 12 (di cui 11 in Campania), mentre il centrosinistra (per ora) ne ottiene 9 (Piemonte, Toscana, Emilia).

Centrodestra: da Claudio Lotito a Isabella Rauti e Rita Dalla Chiesa – Per il momento sono 67 i collegi vinti dal centrodestra all’uninominale. In Molise entra Claudio Lotito, battendo il M5s Ottavio Balducci e Rossella Gianfagna del centrodestra. Nel collegio senatoriale di Sesto San Giovanni, ormai ex “Stalingrado d’Italia”, Isabella Rauti, figlia di Pino, ha sconfitto Emanuele Fiano (Pd) in maniera netta. Tra i leader confermata l’elezione di Giorgia Meloni all’uninominale dell’Aquila e di Silvio Berlusconi nel collegio di Monza. Nel collegio di Roma Centro, dove si sfidavano Emma Bonino e Carlo Calenda, l’ha invece spuntata la candidata del centrodestra Lavinia Mennuni. Il centrodestra vince anche nel collegio di Pisa alla Camera, dove Edoardo Ziello ha sconfitto il dem Stefano Ceccanti. Stessa sorte è toccata a Monica Cirinnà, ko contro Ester Mieli nel collegio senatoriale di Roma-Fiumicino.

Rita Dalla Chiesa ha vinto invece nel collegio uninominale Puglia – Molfetta, battendo il candidato di centrosinistra Michele Abbaticchio. Daniela Santanché è rieletta al Senato nel collegio uninominale di Cremona: ha battuto Carlo Cottarelli (che però potrebbe essere ripescato nel proporzionale). La vicepresidente di Coraggio Italia e deputata uscente Michaela Biancofiore passa al Senato. Nel collegio di Rovereto, in Trentino, con il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati si impone in un lungo testa a testa con il 36,79% dei consensi contro la senatrice uscente Donatella Conzatti di Italia Viva. L’ex ministro degli Esteri del governo Monti Giulio Terzi di Sant’Agata, candidato di Fdi, è stato eletto con il 60,28% delle preferenze al Senato nel collegio uninominale di Treviglio, in provincia di Bergamo, dove la ministra uscente Mariastella Gelmini, del Terzo polo, è arrivata terza con l’8,12% dei voti. A Salerno vince Gianfranco Rotondi, battendo il candidato M5s e fratello del sindaco pescatore, Angelo Vassallo.

Centrosinistra: da Ilaria Cucchi a Pier Ferdinando Casini – Per l’Alleanza Sinistra-Verdi, Ilaria Cucchi ha vinto al Senato nel collegio di Firenze: “Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi”, ha commentato a risultato consolidato che l’ha vista battere Federica Picchi, candidata del centrodestra. Dopo un iniziale testa a testa, Pier Ferdinando Casini ha conquistato l’uninominale di Bologna: il candidato di centrosinistra batte Vittorio Sgarbi, in corsa con il centrodestra. Sempre a Bologna eletti anche l’ex sindaco della città Virginio Merola e il parlamentare uscente Andrea De Maria. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha vinto nel collegio di Imola.

A Milano Centro vince per il seggio della Camera di Benedetto Della Vedova nella sfida contro Giulio Tremonti (Fdi) e Giulia Pastorella (Az-Iv). Sempre nel capoluogo lombardo, eletto anche Bruno Tabacci con il 38,52% delle preferenze superando il parlamentare di Forza Italia Andrea Mandelli (35,35): sarà l’unico esponente di Impegno civico eletto in Parlamento. Il centrosinistra ottiene l’elezione in Senato dell’ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli con il 26,13% dei consensi. In Lombardia il dem Antonio Misiani, ha battuto per il Senato la leghista Maria Cristina Cantù e Ivan Scalfarotto.

Il M5s vince sette collegi uninominali al Sud – La vittoria più simbolica per il M5s negli uninominali è quella dell’ex ministro Sergio Costa che ha battuto lo scissionario ed ex M5s Luigi Di Maio nel collegio di Napoli Fuorigrotta. Uno smacco per l’ex capo politico del Movimento e una vittoria di bandiera per Giuseppe Conte sotto tutti i punti di vista. Gli altri collegi vinti finora sono tutti in Campania. Ma i 5 stelle fanno l’en plein in tutti gli 11 collegi uninominali di Napoli e provincia alla Camera e al Senato: 7 alla Camera e 4 al Senato. Vittorie nette anche a Giugliano (Campania 1-U01) per Antonio Caso, a Napoli-San Carlo all’Arena (Campania 1-U03) per Dario Carotenuto, a Casoria per Pasqualino Penza, ad Acerra per Carmela Auriemma, a Somma Vesuviana per Carmela Di Lauro e a Torre del Greco per Gaetano Amato.Vittoria pentastellata anche nei 4 collegi uninominali di Napoli e provincia al Senato. Nel collegio unico di Napoli città viene eletta Ada Lopreiato, battuti Valeria Valente per il centrosinistra e Stefano Caldoro per il centrodestra. Vincono poi a Giugliano Mariolina Castellone, ad Acerra Raffaele De Rosa e a Torre del Greco Orfeo Mazzella, battendo per circa 2.500 voti la candidata del centrodestra Pina Castiello della Lega. Il Movimento vince anche in Puglia: il senatore M5s uscente Marco Pellegrini strappa il collegio uninominale a Foggia.