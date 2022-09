È la Lega il primo partito a infrangere il silenzio elettorale, l’interruzione della campagna che la legge impone nel giorno prima delle votazioni per incoraggiare la riflessione serena degli elettori. L’account Instagram del partito di Matteo Salvini ha pubblicato una foto di una bandiera dell’Unione sovietica nella piazza di chiusura della campagna elettorale del Pd, con questo commento: “Il Pd ha aperto questa campagna elettorale con un suo alto dirigente che grida per strada “in ginocchio, vi ammazzo, vi sparo”, è proseguita con le candidature di odiatori di Israele, si è caratterizzata per il fango, le falsità, la voglia di nuove tasse e più sbarchi, la scelta di evitare il confronto con la Lega. Ieri Letta ha chiuso con un flop in piazza del Popolo davanti a una bandiera dell’Unione sovietica. Il vessillo comunista è finalmente una piccola grande verità: ricorda a tutti qual è stato l’unico partito ad aver incassato dei rubli insanguinati, altro che ingerenze russe nel 2022. Domani decideranno gli italiani. #credo nella Lega!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega – Salvini Premier (@legaofficial)

Un post che mischia presente e passato con una certa dose di artificio: a essere finanziato dall’Unione sovietica non è ovviamente mai stato il Partito democratico ma il Partito comunista italiano disciolto nel 1991, di cui il Pd è ormai lontanissimo erede. Sulla polemica si avventa il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, che chiede a Bruno Astorre, coordinatore del Pd laziale, di smentire “di aver autorizzato a portare in piazza i simboli di una dittatura cruenta e sanguinaria che ha prodotto milioni di morti nel mondo”. “Bandiere rosse con la falce e martello nella piazza del Popolo di Letta, autorizzate dai vertici del Partito democratico per ammissione degli stessi militanti che le sventolano festanti. Conoscendo la tradizione democratica del collega Astorre, siamo certi che smentirà prontamente di aver permesso un tale sfregio e vorrà ribadire la sua posizione che lo ha visto storicamente e culturalmente agli antipodi delle posizioni che quelle bandiere rappresentano ed esprimono”, scrive.

Non è solo l’account della Lega, però, a non rispettare il silenzio. Salvini ha anche pubblicato un post su Facebook e Twitter in cui se la prende con l’ex governatore toscano Enrico Rossi, che commentando la proposta leghista di una flat tax al 15% durante un comizio ha detto che “La demenza andrebbe abolita per legge“: “Vergognati, ignorante. Non hai mancato di rispetto a me, ma a milioni di famiglie e di persone che convivono con questi problemi. #domanivotolega e diciamo “Ciaone” anche a lui”, scrive, approfittandone per un po’ di campagna elettorale fuori tempo massimo. Come approfitta di una foto con la prima pagina di Libero che apre con una sua intervista (“Bollette bloccate e autonomia, ecco le cose da fare subito”): “Vi aspetto in edicola“, scrive. Poi pubblica un video in cui, con la scusa di spiegare le modalità di voto, fa un altro pezzettino di campagna: invita al “voto per un’Italia più forte, più libera e con più spazio per i giovani” e al “voto che salva l’Italia”, concludendo “da domani finalmente tocca a noi”.

???? PER VOTARE BASTA UNA X SUL SIMBOLO DELLA LEGA

ℹ️ ALCUNE ISTRUZIONI

QUANDO SI VOTA?

Si vota solo domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 23.00.

Le elezioni servono per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

(1/5) pic.twitter.com/3KURRQg7lN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 24, 2022

Micro-violazione di legge anche per Carlo Calenda, che non tiene a freno Twitter e due minuti dopo la mezzanotte posta un video-spot motivazionale con musica epica: “Noi saremo quelli che faranno diventare popolari le scelte giuste. La campagna non è finita, ora tocca a voi. Il 25 settembre (ma avrebbe potuto anche scrivere “domani”, ndr) vota l’#ItaliaSulSerio“. E nelle ore successive rilancia le sue interviste ai giornali di questa mattina (Repubblica e Corriere), e al telegiornale de La7, pur stando attento a non commentarle. Infine ritwitta, soddisfatto, quello che definisce un “grande lavoro investigativo” di Domani che ha ricostruito storia e precedenti penali di Lodovica Mairè Rogati, la donna presunta accusatrice di molestie nei confronti di Matteo Richetti. Tutto a beneficio della serena riflessione pre-elettorale.