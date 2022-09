Un mese fa le foto di Mike Tyson in sedia a rotelle avevano fatto il giro del mondo. L’ex re della boxe aveva spiegato di soffrire di sciatica, ma ora confessa che è stato colpito da una forma molto grave: “Quando si presenta in forma acuta non riesco nemmeno a parlare“, ha dichiarato Tyson durante un’intervista a Newsmax TV.

L’ex campione del mondo dei pesi massimi è uscito allo scoperto sulle sue condizioni di salute per placare le voci che da tempo circolavano su di lui. In parte le aveva alimentate lo stesso Tyson, quando a luglio aveva dichiarato: “Quando mi guardo allo specchio e vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: ‘Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto’”. Parole che avevano preoccupato i fan di tutto il giorno, specialmente quando qualche settimana più tardi avevano visto anche Tyson in sedia a rotelle in aeroporto.

Tyson ha quindi voluto spiegare la ragione delle sue sofferenze: “Ho la sciatica, ogni tanto ‘divampa’. Grazie a Dio è l’unico problema di salute che ho”, ha chiarito. Oltre a una vita sregolata, anche con problemi di droga, è stata proprio la schiena il principale problema di Tyson anche durante la sua carriera da professionista nel pugilato. Il ritirò arrivò nel 2005, proprio a causa dei dolori alla schiena.