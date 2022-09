Un uomo di 53 anni è stato ucciso, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite, durante durante gli scontri scoppiati nella città di Nablus, in Cisgiordania, durante gli scontri tra alcuni manifestanti e membri dei servizi di sicurezza. La vittima sarebbe stato colpita alla testa da un proiettile sparato da agenti palestinesi. Diverse persone hanno dato fuoco alle gomme, lanciato oggetti e sparato in aria alla rotatoria di Shuhada nel centro di Nablus per protestare contro l’arresto di un miliziano legato alle Brigate dei martiri di al-Aqsa da parte delle forze di sicurezza palestinesi. Nella vicina Jenin miliziani hanno sparato contro la sede delle forze dell’Anp