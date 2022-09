“Una bella frequentazione”. Così Elodie, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, definisce il rapporto con Andrea Iannone. La cantante e il motociclista hanno infiammato il gossip estivo dopo che, il mese scorso, si erano susseguite voci di corridoio circa un flirt in corso tra di loro. Durante una cena con amici in Costa Smeralda si diceva che Iannone non avesse mai distolto lo sguardo da Elodie, poi sono arrivati avvistamenti di effusioni.

C’era chi pensava a un semplice flirt estivo, ma la frequentazione è proseguita anche al di fuori della Sardegna. La popstar è infatti stata paparazzata a Lugano, città dove Andrea risiede da anni. Ora la diretta interessata ha iniziato a rilasciare qualche dichiarazione sulla loro conoscenza.

LE DICHIARAZIONI DI ELODIE SU ANDREA IANNONE – A Vanity Fair Elodie aveva già confessato di vivere questo momento senza particolari aspettative. D’altronde l’artista ha vissuto un grande amore con il rapper Marracash, e non sempre è facile riaprire il proprio cuore quando una storia importante arriva al capolinea. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ribadisce il concetto, sottolineando che è ancora presto per fare bilanci e capire che cosa stia succedendo tra di loro. “Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione” spiega. “È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto”. La cantante conferma che il motociclista è davvero un grande corteggiatore, ma alla domanda “Senti le farfalle nello stomaco?” si trincera dietro un: “Non ti rispondo”. Una posizione più che comprensibile quella di Elodie. Siamo abituati a dover dare subito una definizione a tutto quello che viviamo, come se il non sapergli (o volergli) dare un nome gli togliesse valore. Quando si parla di amore e dintorni, ogni persona e ogni storia sono a sé. Inutile fare paragoni con quel che è stato, inutile anche pretendere di provare le medesime emozioni con le stesse tempistiche. Bisogna concedersi il diritto di vivere il rapporto senza l’ansia di arrivare prima di subito a una definizione che soddisfi il nostro bisogno di etichettare.

ELODIE E L’ESPERIENZA DELLA MATERNITÀ NEL FILM ‘TI MANGIO IL CUORE’ – Quando si parla di aspettative che riguardano l’universo femminile c’è anche quella legata alla maternità, condizione che spesso viene vista come tappa obbligata per una donna. Niente di più sbagliato. Al momento Elodie non sembra pensarci più di tanto, anche se confessa che recitare con il pancione nel film Ti mangio il cuore le ha fatto effetto. “Io ci ho creduto, ho toccato per un mese e mezzo la pancia tutti i giorni” fa sapere. “È stata un’esperienza incredibile anche perché nella vita non sai mai se alcune cose accadranno […]”. E alla Toffanin che chiede se le piacerebbe che un giorno il pancione diventasse reale, la cantante replica: “In realtà non ci penso molto spesso, ma non voglio negarmi l’idea della famiglia. Se un giorno dovessi avere il desiderio, voglio poterlo abbracciare con serenità”.