Elodie e Andrea Iannone stanno occupando da alcune settimane il centro del gossip. Il motivo? Una possibile relazione tra i due. La cantante, dopo essersi lasciata alle spalle la relazione con il collega Marracash, sembra essersi gettata tra le braccia del motociclista. Insomma… i due stanno insieme oppure no? A dare una svolta a questo quesito è la ben informata Deianira Marzano. L’influencer ha fatto sapere di essere stata contattata da un utente che ha chiesto di comparire con il nome oscurato. Il follower assicura di aver beccato la cantante e il motociclista al Sanctuary di Porto Cervo nella serata di mercoledì baciarsi più e più volte. I due sembrano quindi aver ufficializzato pubblicamente la loro relazione. Dopo essere stati avvistati insieme le prime settimane di agosto in vacanza in Puglia, le segnalazioni si erano calmate. Qui in Sardegna la coppia invece non si preoccuperebbe del dover tenere nascosta la relazione ma, anzi, sarebbe desiderosa di vivere l’amore alla luce del sole. Marzano, ironizzando sulla segnalazione ricevuta, scrive nelle sue storie Instagram: “Chissà se Elodie spezzerà la catena di tutte le ex di Iannone che poi tornano puntualmente con i loro ex”. Il riferimento, non troppo velato, è rivolto a Giulia De Lellis (tornata dall’ex fidanzato Andrea Damante dopo il loro addio) e Belen Rodriguez (attualmente al fianco dell’ex Stefano De Martino). Un’altra segnalazione dalla Sardegna arriva anche da Amedeo Venza che assicura che i due si sarebbero già baciati prima di mercoledì sera: “Chi li ha visti fa sapere che i due erano sempre insieme in atteggiamenti poco equivoci giorni fa”.

Insomma: ci avviciniamo alla fine dell’estate ma questo amore sembra stia per sbocciare. I social sono divisi: fan che sognano una storia d’amore a lieto fine e coloro che hanno sperato fino all’ultimo ad un riavvicinamento tra Elodie e l’ex Marracash. L’artista si gode gli ultimi istanti di relax prima di riprendere l’attività live che la porterà come ospite ad alcune registrazioni televisive in Arena di Verona tra cui Power Hits Estate di Rtl 102.5 e Tim Music Awards su Rai1. La cantante reduce dal successo estivo di Tribale è da sempre simbolo di libertà e alla ricerca di novità per poter sperimentare senza barriere. Anche se qui una novità sembra essere arrivata. Ed ha un nome e cognome: Andrea Iannone.