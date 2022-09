Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”, ha dichiarato la cantante in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair“. Rompendo il silenzio e ufficializzando per la prima volta, seppur con le certezze del presente e i dubbi sul futuro, la relazione con il pilota.

I due hanno trascorso insieme le ultime settimane, immortalati dai paparazzi prima in Puglia e poi in Sardegna, complice la stessa comitiva di amici. Di nuovo insieme a Milano per un pranzo e poi fotografati in coppia a Lugano, città dove risiede Iannone. Lo sportivo è da qualche tempo al centro della scena mediatica, ha partecipato lo scorso anno allo show “Ballando con le Stelle” ma soprattutto per le relazioni con la conduttrice Belen Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis.

“Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash“, aveva detto Elodie lo scorso 15 luglio a “La Confessione”, programma in onda su Nove condotto da Peter Gomez: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore“. Una presenza importante ancora oggi nella sua vita: “È rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza‘. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno. È una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui”, aveva concluso l’ex concorrente di Amici. Parole che avevano fatto sognare un ritorno di fiamma ma nel presente di Elodie ora c’è un altro uomo, Andrea Iannone.