Lorenzo Insigne e sua moglie Genny Darone hanno perso il bambino che aspettavano. Il dramma per la famiglia è avvenuto al sesto mese di gravidanza. Sarebbe stato il terzo figlio della coppia, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Per questo motivo il giocatore ha scelto di prendersi un periodo di pausa dal calcio. Il Toronto Fc, la squadra canadese dove milita l’ex attaccante del Napoli, aveva anticipato con una nota ufficiale dello scorso 8 settembre che Insigne stava affrontando “una delicata situazione familiare“, che non si sarebbe allenato e che anche il suo compagno di squadra Domenico Criscito sarebbe stato accanto all’amico in un momento così complicato.

Era stato proprio Insigne a rendere pubblica la gravidanza della moglie a inizio agosto, esultando dopo la rete segnata al Nashville con il gesto del pallone infilato sotto la maglia, a raffigurare un pancione.