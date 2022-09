Spagna, precisamente comunità autonoma dell’Aragona, circuito di Ciudad del Motor de Aragón. Da qui passano le speranze di Pecco Bagnaia di sognare ancora il Mondiale: il Ducatista parte dalla pole position (qui la griglia di partenza completa) e vede Fabio Quartararo distante ancora 30 punti in classifica. Il francese però è in leggera difficoltà e la sua Yamaha sembra faticare contro le Ducati. La gara di Aragon segna ancora il grande ritorno di Marc Marquez: il pilota spagnolo è rimasto lontano dalla sua Honda per 110 giorni, a causa del quarto intervento chirurgico subito al braccio destro. Deve ritrovare forma e feeling, ma già è pronto a lottare in mezzo al gruppo.

Gli appassionati potranno seguire la gara come sempre in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Aragon si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno però visibili in diretta anche in chiaro su TV8.

Domenica 18 settembre: gli orari

Ore 9:00-9:10: Warm Up Moto3

Ore 9:20-9:30: Warm Up Moto2

Ore 9:40-10:00: Warm Up MotoGP

Ore 11:00: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14:00: gara MotoGP