Pecco Bagnaia sulla Ducati conquista la pole position nel Gp di Aragon di MotoGp. Il pilota italiano chiude con il tempo di 1.46.069 e domenica al Ciudad del Motor de Aragón partirà davanti ad altre due Ducati: sulla rossa ufficiale Miller e dietro di lui il pilota che andrà a sostituirlo nel team factory la prossima stagione, Enea Bastianini. Seguono Aleix Espargaro, e Zarco. Solo sesto il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, circondato dalle Ducati: anche alle sue spalle ci sono Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Solo 13esimo Marc Marquez, ancora in fase di rodaggio nella sua gara di rientro. Ancora più indietro Maverick Vinales, caduto in Q1.

Il pilota bolognese partirà davanti a tutti con l’obiettivo di agguantare la quinta vittoria consecutiva della stagione. Un’occasione ghiotta, soprattutto alla luce del piazzamento del suo diretto sfidante. Quartararo ora ha solo 30 punti di vantaggio da Bagnaia, un bottino tutt’altro che sufficiente a far dormire sonni tranquilli al francese, quando mancano sei gare alla fine del campionato. Soprattutto con tutte queste Ducati competitive in griglia.

La prima fila è tutta Rossa. O meglio, c’è anche un po’ del celestino del team Gresini. Bastianini, promesso sposo di Ducati ufficiale, ha un gran passo per la gara. Dopo i ‘rimproveri’ dell’ad Claudio Domenicali dell’ultimo Gp, difficilmente attaccherà Bagnaia con staccate avventante. Ma i piloti sono sempre piloti e nel caso in cui Enea avesse la possibilità di superare senza danni Pecco, senz’altro ci proverebbe. Davanti a lui, al secondo posto, Miller. Al suo ultimo anno nella casa di Borgo Panigale, il pilota australiano continua ad andare forte in qualifica. Sarà importante per il Mondiale di Bagnaia che il suo compagno di squadra resti in pista fino alla fine questa domenica, con l’obiettivo di mettere più posizioni possibili tra lui e Quartararo.

Appena fuori dalla prima fila l’Aprilia di Aleix Espargaro. Lo spagnolo è ancora in piena corsa per il titolo – dista solo 33 punti dalla vetta – ma sono ormai sei gare che non sale sul podio. Ad Aragon, però, la moto di Noale è competitiva. Potrebbe essere una grande occasione per regalare a tutti gli appassionati un finale di stagione con un testa a testa tra tre piloti.

La griglia di partenza

1 F. Bagnaia 1:46.069

2 J. Miller +0.090

3 E. Bastianini +0.244

4 A. Espargaro +0.521

5 J. Zarco +0.577

6 F. Quartararo +0.733

7 M. Bezzecchi +0.783

8 J. Martin +0.842

9 A. Rins +0.843

10 B. Binder +0.855

11. M. Oliveira

12. T.Nakagami

13. M. Marquez

14. L. Marini

15. F. Di Giannantonio

16. M. Vinales

17. A. Marquez

18. P. Espargaro

19. C. Crutchlow

20. F. Morbidelli

21. R. Fernandez

22. R. Gardner

23. D. Binder