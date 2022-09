Venti punti guadagnati sono già una vittoria. Forse ha pensato a questo Pecco Bagnaia quando all’ultimo giro del Gp di Aragon si è visto sorpassare dal futuro compagno di squadra Enea Bastianini. Con Fabio Quartararo caduto poco dopo la partenza, non aveva senso rischiare una staccata aggressiva, ed eventualmente una scivolata, per riprendersi la testa della corsa. Così, per questa volta, Bagnaia deve accontentarsi della seconda posizione che lo porta comunque a soli 10 punti dal primo posto del Motomondiale, occupato dal francese.

Vince Bastianini, dunque. Quarta vittoria in questa stagione per il pilota del team Gresini che, ancora una volta, dimostra di avere un coraggio e un carattere non comuni, neanche tra i piloti. Intanto perché ci vuole fegato a infilarsi in quell’unico e piccolo pertugio lasciato da Bagnaia all’ultimo giro. In seconda battuta perché, nonostante i rimproveri dell’ad della Ducati Claudio Domenicali per l’attacco a Pecco nel Gp di Misano, ha deciso di mettere a dura prova le coronarie di tutti i tifosi della Rossa, superando il numero 63 a poche curve dal traguardo. Ha voglia di vincere Enea, anche perché ora è a 48 punti da Quartararo nella classifica generale, a cinque gare dalla fine del campionato.

Mondiale riaperto anche per Aleix Espargaro. Grazie al terzo posto agguantato nelle ultime pieghe, il pilota spagnolo di Aprilia ha un ritardo di soli 17 punti dal campione del mondo in carica. Al quarto posto chiude Binder, seguito da Miller, Martin e Luca Marini, decimo Bezzecchi. Sono sette le Ducati nei primi dieci posti: un dominio della casa di Borgo Panigale.

Davvero sfortunato Quartararo. In un weekend in cui aveva dimostrato di avere il passo per stare davanti con le Ducati, il pilota delle Yamaha si è ritrovato a terra, per colpe non sue, prima ancora di cominciare. Marc Marquez, al rientro in gara dopo quasi quattro mesi di stop, ha perso il posteriore durante il primo giro. Fabio lo ha tamponato, finendo sull’asfalto con una brutta caduta. Fortunatamente si è subito rialzato ed è tornato ai box senza problemi. Anche Marquez si è dovuto fermare senza conseguenze. Ritiro anche per il il giapponese Nakagami su Honda Lcr.

Classifica aggiornata Mondiale MotoGp 2022

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 211

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 201

3. Aleix Espargarò (Aprilia) 194

4. Enea Bastianini (Ducati) 163

5. Jack Miller (Ducati) 134

6. Johann Zarco (Ducati) 133

7. Brad Binder (KTM) 128

8. Alex Rins (Suzuki) 108

9. Maverick Vinales (Aprilia) 104

10. Jorge Martin (Ducati) 104

11. Miguel Oliveira (KTM) 95

12. Luca Marini (Ducati) 91

13. Joan Mir (Suzuki) 77

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 74

15. Marc Marquez (Honda) 60

16. Takaaki Nakagami (Honda) 46

17. Pol Espargarò (Honda) 43

18. Alex Marquez (Honda) 39

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 26

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 23

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15

22. Darryn Binder (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 8

25. Stefan Bradl (Honda) 2

26. Cal Crutchlow (Honda) 2