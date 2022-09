“Se c’è preoccupazione per l’Italia sulla questione fondi russi? Sarebbe irrispettoso fare il nome dell’assassino prima dell’audizione, ma per fortuna l’assassino non c’è”. Così il sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prima di entrare davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Al centro della seduta, convocata dal presidente Adolfo Urso, c’è il caso del dossier Usa sui finanziamenti russi a partiti ed esponenti politici di alcuni Paesi. Lo stesso Urso, durante il suo recente viaggio a Washington aveva fatto sapere di aver concordato con Gabrielli l’incontro per verificare “se ci saranno ulteriori notizie”.