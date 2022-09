Una città sott’acqua. Le forti piogge che hanno colpito le Marche hanno provocato l’esondazione del Misa, fiume che attraversa Senigallia, in provincia di Ancona. La città si è così allagata, così come era accaduto otto anni fa, con l’alluvione del maggio 2014. Vaste zone di Senigallia sono invase dall’acqua come mostrano le immagini dal drone. L’area è molto ampia.