Cambi di gruppo last minute per undici deputati. Nell’ultimo giorno di legislatura e quindi a poche ore dalla chiusura definitiva dei lavori di Montecitorio, una nutrita pattuglia di parlamentari ha deciso di cambiare partito: una mossa strategica per riposizionarsi alla vigilia delle elezioni. Chi infatti non è riuscito ad ottenere la ricandidatura, spera di dare segnali alle forza politiche per il futuro. Tre dei deputati sono passati a Fratelli d’Italia, gli altri hanno tutti aderito al gruppo Misto.

I più significativi sono i passaggi nel partito di Giorgia Meloni, data in vantaggio da tutti i sondaggi: ad aderire a Fdi sono stati Dario Bond (da Forza Italia), Gianfranco Di Sarno (ex M5s che a giugno era passato con Luigi Di Maio nel gruppo Insieme per il futuro) e Felice Maurizio D’Ettore (da Vinciamo l’Italia-Italia al centro con Toti). “Benvenuti”, ha detto il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida. “Fratelli d’Italia a Montecitorio conta adesso 40 deputati”. Per il momento, a motivare la scelta è stato solo Bond: l’esponente storico azzurro e vicecoordinatore regionale azzurro in Veneto, intervistato dall’Adnkronos, assicura che “non ce l’ha con nessuno” del suo ormai ex partito ma si dice amareggiato: “Sono solo triste, perché il presidente Berlusconi merita sicuramente molto di più. Io penso che molte decisioni non siano frutto del suo pensiero”. Il deputato Bond ha detto di aver lasciato Fi “perché è un partito ormai gestito in remoto e non ha più nessun legame con il territorio”.

Ma non ci sono stati solo i passaggi in Fdi. Giorgio Trizzino, eletto nei 5 stelle poi passato a Azione +Europa Radicali italiani, è tornato nel gruppo Misto. Mentre Antonio Lombardo, ex 5 stelle, passato a Insieme per l’Italia ha dichiarato di aderire al gruppo Misto. Stessa destinazione anche per Antonio Pentangelo, eletto con il simbolo di Fi nel 2018 e Margherita Del Sesto, entrata alla Camera nel 2018 con il simbolo del M5s. Matteo Dall’Osso, eletto col M5s esce da Fi, gruppo al quale aveva aderito, e si iscrive per il rimanente scampolo di legislatura al gruppo Misto, nel quale entrano anche le deputate Vincenza Labriola e Veronica Giannone, uscite da Fi. Infine Francesco Zicchieri ha lasciato il gruppo di Italia Viva ed è entrato nel Misto.