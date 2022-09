Una donna è stata trovata morta sul ciglio della superstrada Cassino-Sora. La donna era stata ricoverata la sera prima (11 settembre) al Pronto Soccorso del Santa Scolastica. Secondo una prima ricostruzione la donna – di nazionalità straniera – potrebbe essersi allontanata e una volta arrivata sulla superstrada sarebbe stata travolta ed uccisa. Si cerca ora la persona alla guida del mezzo che l’ha investita. Sul posto i Carabinieri della procura di Cassino.

Il ritrovamento è avvenuto non lontano dall’uscita per San Pasquale, questa mattina verso le 7 (lo si legge sui giornali locali). A trovare il corpo un automobilista di passaggio, che ha dato l’allarme. Al momento la strada, è stata bloccata in entrambe le direzioni.