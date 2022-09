Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha criticato il ministero della Difesa russo per la ritirata delle truppe dalle città ucraine nella regione di Kharkiv liberate dalle forze di Kiev, minacciando di andare a parlarne personalmente con il Cremlino. “Sono stati commessi degli errori. E penso che se ne trarranno delle conclusioni. E se oggi o domani non ci saranno cambiamenti nella strategia nel condurre l’operazione militare speciale (in Ucraina) dovrò andare al ministero della Difesa e alla dirigenza del Paese per spiegare loro la situazione. È una situazione infernale”, ha detto in un messaggio audio su Telegram ripreso da Meduza. E poi ha proseguito, in riferimento ai centri urbani recuperati dalle forze ucraine: “Io, Ramzan Kadyrov, dichiaro ufficialmente che tutte queste città (Izyum, Kupiansk e Balakliya) saranno riconquistate. La nostra gente è già lì, i ragazzi sono addestrati per questo lavoro, altri 10mila combattenti sono pronti a partire. E raggiungeremo Odessa nel prossimo futuro”. Proprio nelle scorse ore Kiev ha riconquistato oltre 3mila chilometri quadrati di territorio dalle forze russe, a partire da questo mese. Lo ha riferito il capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny: “Intorno a Kharkiv, abbiamo iniziato ad avanzare non solo a sud ed est, ma anche a nord. Siamo a 50 chilometri dal confine”. La controffensiva, perciò, prosegue.

E novità arrivano anche dalla regione di Lugansk, da dove il capo Amministrazione militare Serhiy Gaidai ha fatto sapere che gli occupanti russi e i loro collaboratori locali stanno fuggendo, diretti verso la Russia: “La bandiera ucraina, che i nostri guerriglieri hanno innalzato ieri sera sull’edificio dell’amministrazione a Kreminna, è rimasta intatta, perché i russi sembrano aver capito tutto e non osano toglierla”, ha osservato Gaidai sottolineando che le file di veicoli diretti verso il confine si estendono per diversi chilometri. Secondo il governatore i russi scappano da Lugansk, Alchevsk e altre città che erano state catturate nel 2014, quando la Russia invase l’Ucraina per la prima volta. L’avanzata dell’Ucraina “è enorme. Ci sono battaglie sporadiche, ma per lo più gli occupanti stanno fuggendo”, assicura Gaidai.

Inoltre, gli agenti del controspionaggio dei Servizi di sicurezza di Stato ucraino (Sbu) hanno usato droni per distruggere 70 carri armati russi per un valore di circa 170 milioni di dollari, hanno fatto sapere. “Ecco come gli agenti del controspionaggio militare dell’Sbu distruggono l’equipaggiamento russo. I droni da combattimento lavorano per la difesa dell’Ucraina e durante una controffensiva”.

Nella stessa giornata l’ultimo reattore della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia – il sesto – che era ancora attivo è stato spento: lo ha reso noto l’agenzia nucleare statale Energoatom: “Oggi, 11 settembre 2022, alle 03:41 (le 2:41 in Italia), l’unità n. 6 della ZNPP (la centrale nucleare, ndr) è stata scollegata dalla rete elettrica – si legge in un comunicato dell’agenzia -. Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo”, definito come “il più sicuro”. L’Aiea ha comunicato che è stata ripristinata una linea elettrica di riserva, fornendo all’impianto l’elettricità esterna necessaria per il raffreddamento del reattore e altre funzioni di sicurezza.

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya, perciò, è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica ed è in fase di chiusura. Nonostante gli avvertimenti internazionali, la più grande centrale nucleare d’Europa è sotto tiro da settimane con Russia e Ucraina che si incolpano a vicenda per l’escalation della situazione intorno alla struttura. Secondo Energoatom, l’impianto aveva già funzionato in “modalità isola” negli ultimi tre giorni, il che significa che stava producendo solo elettricità per la propria fornitura, poiché tutte le linee che lo collegavano alla rete elettrica ucraina erano state interrotte dai bombardamenti. È stata ripristinata la linea alla rete elettrica. Si è quindi deciso di alimentare la centrale nucleare attraverso questa linea e di spegnere l’ultimo reattore funzionante e raffreddarlo fino a uno stato freddo sicuro.

Sul campo, il Comando dell’aeronautica di Kiev ha fatto sapere sui social di aver abbattuto un cacciabombardiere russo Su-34. Nel filmato si vedono i rottami bruciati del velivolo sparsi in una striscia di foresta mentre i soldati ucraini ispezionano la scena. Dal canto loro, le forze russe hanno attaccato le città di Dnipro, Nikopol e Mykolaiv nell’Ucraina meridionale provocando diversi feriti: lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta Ukrinform. A Mykolaiv i feriti sono stati nove. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter ha ringraziato chi ha inviato munizioni: “Armi, armi, armi sono state nella nostra agenda sin dalla primavera. Ringrazio i partner che hanno risposto al nostro appello: i successi sul campo di battaglia dell’Ucraina sono successi condivisi. I tre punti in agenda ora sono pianificazione, pianificazione, pianificazione. I rifornimenti tempestivi avvicinano la vittoria e la pace”.