Alla fine sarà intervento chirurgico, al contrario di quanto deciso a inizio agosto. Il centrocampista della Juventus Paul Pogba, infatti, ha deciso di operarsi al ginocchio destro per il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo fuori in questo avvio di stagione, complicando non poco i piani e le strategie della Juventus. Lunghi, del resto, i tempi di recupero: sono previste circa sei settimane di stop, con il rischio concreto di rivedere il centrocampista francese in Serie A dopo il Mondiale in Qatar. La notizia è arrivata al termine di una giornata in cui Pogba ha ripreso a correre sui campi di allenamento del club torinese. “Ieri (domenica) e oggi (lunedì) ha svolto una piccola parte (del suo lavoro) in campo”, ha confermato a l’Equipe un portavoce del club bianconero, che però non si era sbilanciato sui tempi di recupero. Pogba è fermo da fine luglio per una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Ai primi di agosto è stata presa la decisione di non operare il giocatore. La scelta era ricaduta su una “terapia conservativa” di “cinque settimane“, composta da una prima parte in piscina e palestra e una seconda con lavoro atletico a terra. Evidentemente questa strada non ha portato all’esito sperato: da qui la necessità di procedere all’intervento chirurgico, con buona pace dei tifosi juventini e per la speranza dell’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps.

Il suo collega alla Juventus, Massimiliano Allegri, ha più certezze, ma non sono positive: “Stamattina Pogba si è allenato per la seconda volta e si è fermato, quindi ha deciso di operarsi. Lo riavremo realisticamente a gennaio”. “È una star mondiale come tanti giocatori del Psg e della Juve. Le sue vicende non riguardano me. Ho visto Paul concentrato sul suo percorso di recupero e poi c’è stato un cambio di programma. Ci manca e speriamo di averlo presto”, ha aggiunto Bonucci sempre a proposito del francese