Doveva essere un test per capire fino a dove potevano arrivare le ambizioni azzurre all’Eurobasket e l’Italia sembra averlo superato. Al Forum finisce 85-81 per la Grecia di Giannis Antetokounmpo, ma la nazionale di coach Gianmarco Pozzecco esce a testa alta tra gli applausi dei dodicimila tifosi presenti. Per 35 minuti gli azzurri soffrono la fisicità e l’intensità dei greci che si portano anche sul +15 nell’ultimo quarto. Ma l’Italia non soccombe e grazie ai canestri di Tonut e Fontecchio riesce a riportarsi a un solo possesso di distanza. Per due volte gli azzurri hanno in mano il tiro del pareggio ma il sogno del supplementare si infrange sul ferro. “Se giochiamo per tutta la partita con l’intensità degli ultimi cinque minuti possiamo giocarcela con tutti” commenta il numero 13 azzurro che chiude con 26 punti, acclamato dal pubblico che gli dedica il coro “Mvp, mvp” e applaudito anche da Gregg Popovich, seduto in tribuna insieme a Ettore Messina e Marco Belinelli.

Il livello di fisicità dei greci non è quello visto nella prima partita contro gli estoni. Coach Dimitris Itoudis può contare su un atletismo che gli azzurri non hanno e che provano a contenere come possono, di squadra. L’Italia tiene a rimbalzo (42-38) grazie anche alla seconda doppia di fila di Achille Polonara (14 punti e 11 rimbalzi). Ma è nella metà campo offensiva che gli azzurri faticano. Nei primi venti minuti la difesa greca nega ricezioni facili ai tiratori ed esce aggressiva sui close out. I greci sembrano quasi scusarsi con il proprio coach quando gli avversari riescono a prendersi tiri da fuori. Fontecchio fatica a trovare la via del canestro e allora crea vantaggi per i compagni e si rende utile in difesa con due stoppate. Ma le percentuali al tiro degli azzurri rimangono al di sotto del 30 per cento. L’Italia dipende tanto da questo fattore. Lo dimostrano i tentativi di rimonta nel terzo e nel quarto periodo costruiti sulle triple dei tiratori. Ma la Grecia può contare su tante opzioni in attacco e resiste ai tentativi di recupero grazie ai suoi talenti.

“Attenzione perché se il problema fosse solo Giannis sarebbe tutto un po’ più semplice” aveva preannunciato coach Pozzecco alla vigilia del match. E così è stato. La stella Nba mette a segno 25 punti conditi da 11 rimbalzi comprese un paio di schiacciate che mandano in visibilio i tifosi, anche italiani, che sono venuti al forum con la sua maglietta. Ma i canestri decisivi arrivano dal play naturalizzato greco Dorsey che mette a segno 23 punti con 6/10 da tre. Al resto ci pensa il veterano Kostas Sloukas con i suoi canestri sulla sirena dei 24 e Agravanis, “mister utilità” con 13 punti, 5 rimbalzi e 4 stoppate.

“Quello di stasera è stato un grande spettacolo. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto perché non abbiamo mai mollato” commenta coach Pozzecco in conferenza stampa. Seduto accanto a lui c’è un altro protagonista della rimonta azzurra Stefano Tonut, 13 punti alla fine per lui. ”Abbiamo giocato una partita solida, col giusto atteggiamento ma contro una squadra forte come la Grecia non è stato sufficiente – conclude la guardia azzurra – ci teniamo le tante cose positive che abbiamo fatto e guardiamo avanti, l’Europeo è appena iniziato e noi dobbiamo continuare ad affrontarlo con lo spirito messo in campo stasera”. Oggi, domenica 4 settembre, l’Italia potrà contare sul giorno di riposo per recuperare le energie fisiche e mentali ma domani alle 21 ritornerà in campo contro l’Ucraina che grazie alle due vittorie contro Gran Bretagna ed Estonia è davanti agli azzurri nel girone.