La Digos ha identificato i due tifosi della Fiorentina che a fine match tra i viola e il Napoli sono stati coinvolti in un’accesa discussione con Luciano Spalletti. Il tecnico dei partenopei aveva reagito alle offese subite nei confronti della madre durante tutta la gara. Si tratta di un 50enne di Scandicci e di uomo di oltre 70 anni residente nella Provincia di Firenze. Come scrive La Nazione, il primo si chiama Lorenzo Straccali ed è la persona che come testimoniano le immagini dopo le diatribe verbali con Spalletti ha cercato di dargli uno schiaffo. Il colpo non è andato a segno anche grazie all’intervento di uno steward del Franchi che ha diviso i contendenti.

Il video è diventato virale sul web ed entrato a disposizione degli inquirenti ha permesso con la collaborazione della Fiorentina di identificare il colpevole. Secondo le prime ricostruzioni, Straccali sarebbe un allenatore di calcio giovanile e pochi giorni fa avrebbe iniziato una collaborazione con l’Academy del Tau Altopascio. La società calcistica, però, ha dichiarato che Straccali non è tesserato nel club. Il secondo uomo identificato dagli inquirenti è colui che ha lanciato una bottiglietta d’acqua verso l’allenatore azzurro indicando ripetutamente in seguito. Straccali, contattato da La Gazzetta dello Sport, non ha voluto dire niente aggiungendo che il caso è in mano ai suoi avvocati.