“Per salvare l’ambiente non serve l’abolizione dei jet privati ma il nucleare”. Lo ha detto Matteo Renzi che questa mattina ha partecipato alla presentazione dei candidati del terzo polo a Milano insieme al ministro Maria Stella Gelmini. Il leader di Italia Viva cita indirettamente Berlusconi evocando “il rischio di influenze sovietiche sulla sinistra” perché “dire di abolire la proprietà privata a partire dai jet e dire che tutto ciò che è extraprofitto non vale, è l’inizio di un seme a mio giudizio non liberale”.