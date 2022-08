“Sapete perché la Sinistra è nervosa? Perché a voi hanno detto in questi anni che aveva un’egemonia culturale, ma non era vero: ha un’egemonia di potere. Hanno paura di perdere quel sistema di potere e se lo perdono hanno un problema”. Così Giorgia Meloni in campagna elettorale a Catania. “Un sacco di gente che non valeva niente e che è finita ad avere ruoli di responsabilità solo perché aveva la tessera del Pd, deve andare a casa per fare posto a chi sa lavorare e non ha la tessera del Pd” ha continuato la leader di Fratelli d’Italia che dal palco ha anche attaccato i giornali. “Per questo si contorcono e hanno la stampa che si deve inventare le fregnacce dalla mattina alla sera”, ha concluso, sottolineando che il Pd “ha paura”.