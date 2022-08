Maxi furto a casa di Antonia Rosa Costanzo. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione dell’ex moglie di Paolo Berlusconi, il fratello minore di Silvio, e hanno rubato mezzo milione di euro tra denaro, monili e gioielli. È successo lunedì 22 agosto in via Pagano, a Milano, ma soltanto a distanza di una settimana è stata svelata l’identità della vittima.

L’allarme è scattato verso le 10, quando la collaboratrice domestica della Costanzo ha raggiunto l’abitazione. La proprietaria, infatti, si trovava in vacanza fuori città. La domestica ha notato subito che la porta d’ingresso era aperta e ha quindi chiesto aiuto alla custode dello stabile prima di allertare la polizia. Una volta che gli agenti sono arrivati, hanno trovato le stanze completamente a soqquadro, ma soprattutto hanno visto che erano sparite le casseforti. Una è stata smurata e portata via, mentre l’altra, che conteneva gioielli e monili in oro, era stata aperta e svuotata. Secondo quanto è stato riportato il valore del bottino si aggira intorno al mezzo milione di euro.

A quanto ricostruito fino a ora dagli investigatori, che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, i ladri sono passati da una porta finestra del terrazzo, al secondo piano, e sono poi usciti dalla porta d’ingresso. È un dèjà vu per la famiglia Berlusconi: nel 2018 Nicole, unica figlia di Paolo e Antonella Costanzo, aveva subito un furto in casa e i ladri avevano portato via diversi gioielli.