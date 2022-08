È già stracolmo l’hotspot di Lampedusa, dopo l’ondata di sbarchi registrata negli ultimi giorni e che sta continuando a portare sull’isola siciliana centinaia di persone partite in prevalenza dai porti della Libia e della Tunisia. Gli ospiti della struttura sono passati dai 340 di giovedì ai ben 1.517 di domenica, con le navi delle ong al largo che hanno già soccorso circa 600 persone che saranno trasportate a riva il prima possibile.

Con gli sbarchi record delle ultime ore il numero massimo di occupanti dell’hotspot, che sarebbe di 350, è stato così ampiamente superato. Per questo nella mattinata di domenica, col traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, è previsto, su disposizione della Prefettura di Agrigento, il trasferimento di 250 migranti per alleggerire la struttura visto che è stato battuto il record di sbarchi: dai 39 in un’unica giornata si è passati ai 50 di ieri. Solo nella notte sono 191 i migranti che, con 7 imbarcazioni, sono approdati a Lampedusa. Fra questi, anche 50 della ong Nadir che è stata autorizzata ad attraccare, poco dopo mezzanotte, al porto commerciale dell’isola. Poche ore prima dalla Nadir c’era stata un’evacuazione medica, fatta con la motovedetta della Capitaneria, che aveva permesso di sbarcare, e portare al Poliambulatorio, 4 uomini, 3 donne e un minorenne che stavano male. Durante la notte, le motovedette di Guardia Costiera e Fiamme Gialle hanno soccorso prima 22 bengalesi ed eritrei, 46 (fra cui 8 donne e 23 minorenni) libici, 17 (fra cui una donna e due minorenni) marocchini, 36 (fra cui 11 donne) persone partite da Gambia, Mali, Camerun e Costa d’Avorio e altri 13 tunisini. Un barchino di 4 metri, con 7 tunisini, fra cui 2 donne e 2 minori, è riuscito invece ad arrivare direttamente in porto e il gruppetto è stato fermato dai Carabinieri. Sabato sera si calcolava che nelle ultime 12 ore erano giunti sull’isola oltre 700 migranti. Molti di loro sono stati intercettati dalla Capitaneria di porto mentre si trovavano a bordo di mezzi alla deriva o barchini di fortuna.

Anche a Pantelleria la situazione si sta facendo sempre più complicata: sull’isola sono giunti nel pomeriggio di sabato 342 migranti. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dalla Guardia Costiera e i naufraghi verranno trasferiti a Trapani.

A questi si aggiungono quelli che si trovano ancora a bordo delle navi delle organizzazioni umanitarie impegnate nel salvataggio delle persone alla deriva. La Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso altre 62 persone, facendo salire il numero di quelle a bordo a 449. Durante la notte la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha invece soccorso altre due imbarcazioni e 86 persone in acque internazionali, vicino alla Libia. Sono in tutto 97 i sopravvissuti a bordo, tra loro 26 minori.