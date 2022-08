Doveva essere una foto per celebrare i propri successi, ben otto medaglie in un solo europeo di nuoto, ma la stella del nuoto sincronizzato, Linda Cerruti ha dovuto, suo malgrado, fare i conti con i leoni da tastiera. Lo scatto pubblicato appena tre giorni fa dall’atleta più medagliata del campionato, che la ritrae in una posa scultorea, tipica del suo sport, insieme alle medaglie vinte, sei argenti e due bronzi, è stato infatti sommerso da una serie di commenti fuori luogo, sessisti e volgari. Frasi specchio, come ha sottolineato la stessa azzurra, “di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli”.

A denunciare quanto accaduto è stata la stessa nuotatrice che su Instagram ha pubblicato un lungo post di sfogo per esprimere tutta la sua rabbia, corredato da alcuni screenshot dei commenti più beceri. “Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall’acqua, e respiro. Sia chiaro, non mi sto lamentando, ma sto solamente riportando la realtà quotidiana che è stata più che ripagata da una carriera piena di soddisfazioni”, esordisce Cerruti nel post, raccontando di aver condiviso qualche giorno fa la foto, che “mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera”. “Il post è stato ripreso da vari giornali fra i quali la Gazzetta dello sport, Tuttosport, La Repubblica e IlFattoquotidiano.it. – racconta ancora l’atleta – Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condiviso dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Cerruti (@lindacerruti)

Scusandosi per la pubblicazione degli screenshot “esemplificativi della pochezza di alcune frasi a commento della foto” (“ma l’alternativa è il silenzio, che è uno dei motivi per cui oggi leggiamo ancora queste cose”), Cerruti commenta: “Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?”.

Quindi l’atleta conclude: “Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare” è “denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli”.

Nella foto Linda Cerruti e Costanza Ferro