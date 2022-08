Linda Cerruti ha sfoggiato le otto medaglie conquistate agli Europei di Roma in modo curioso. La nuotatrice artistica ha postato una foto sul proprio profilo Instagram a testa in giù e in una posizione scultorea, quasi a voler simulare uno degli esercizi che abitualmente realizza in acqua. Sullo sfondo il mar Ligure visto dai Bagni Nirvana di Noli, dove l’azzurra è in vacanza. La 28enne savonese nella rassegna continentale da poco conclusa è stata l’italiana, uomini e donne non fa differenza, in assoluto più medagliata del campionato. Cerruti ha conquistato 8 medaglie, di cui 6 argenti e 2 bronzi. Le è mancata la gioia dell’oro, ma la ligure assieme a Giorgio Minsini, vincitore di 4 ori, ha trascinato la spedizione azzurra. I due hanno portato a casa 12 delle 67 medaglie conquistate dall’Italia.

“A 4 anni dagli Europei di Glasgow in cui vinsi 2 argenti e 5 bronzi posso dire di essere soddisfatta – si legge nel post Instagram di Cerutti – Sono migliorata con tanto allenamento e anni di esperienza in più. Dietro alle mie medaglie c’è tanto sacrificio. Fin da piccola ho iniziato a studiare di notte per potermi allenare di giorno. In tanti mi chiedete se è dura allenarsi così… beh sicuramente è una vita ad incastro, ma che riserva tante gioie e bellissime esperienze. Auguro ad ognuno di voi di poter vivere o far vivere una vita fatta di sport ai vostri figli. Lo sport aiuta a crescere e insegna dei valori. Mi inorgoglisce vedere il Team Italy eccellere nei vari medaglieri europei, spero che questo porti maggiore attenzione verso gli ‘sport minori‘ in cui l’Italia sta ottenendo i risultati maggiori”.