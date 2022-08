“Di fatto anche ora c’è un grande bisogno dei vaccini anti-Covid: se non avessimo avuto gran parte della popolazione immunizzata, infatti, l’impatto sulle strutture sanitarie sarebbe stato molto maggiore”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al meeting di Cl a Rimini. “All’inizio – ha sottolineato Rezza – c’è una luna di miele tra il vaccino e la popolazione perché c’è una percezione del rischio molto elevata e c’è la corsa alla vaccinazione. Poi i vaccini diventano vittima del loro stesso successo, poiché o fanno scomparire le malattie o diminuisce l’impatto clinico della malattia, come sta succedendo oggi, e si pensa di non averne più bisogno. Ma di fatto anche anche ora c’è un grande bisogno dei vaccini”. La pandemia di Covid-19, ha inoltre rilevato l’esperto, “ha segnato un trionfo della vaccinologia: nel giro di pochi mesi avere dei vaccini contro Covid-19, e anche fatti con una piattaforma innovativa, è stata una vittoria”.