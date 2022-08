Attimi di panico per Francesco Chiofalo, l’ex tentatore di Temptation Island e pupo de La Pupa e il Secchione. Il fidanzato di Drusilla Gucci è stato ricoverato in ospedale dopo una serata in discoteca. Ieri, sabato 20 agosto, il personal trainer si trovava presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, come special guest. Tra selfie e autografi Chiofalo si è sentito male tanto da render necessario l’aiuto dei soccorsi. Il tutto è stato documentato direttamente da Francesco in lacrime attraverso le sue storie Instagram. Tra singhiozzi e lamenti si avverte la voce di Francesco dire “Non sento la gamba”, mentre il soccorritore a bordo tenta di tranquillizzare il ragazzo. Il quadro clinico di Chiofalo è molto delicato: risale al 2019 l’intervento per asportare una massa tumorale al cervello, che fortunatamente si rivelò benigna. L’intervento della durata di 7 ore lasciò poi spazio ad una seconda operazione nel 2020, sempre per asportare una massa sconosciuta all’interno dei condotti nasali. Ad ora non ci sono aggiornamenti circa le condizioni di salute di Chiofalo. Le storie Instagram infatti si interrompono nel momento in cui il personal trainer fa il suo ingresso nella sala Tac per poter effettuare un esame approfondito alla gamba. Qualche dettaglio in più è arrivato dalla ben informata Deianira Marzano. L’influencer infatti si è sbottonata sui social dicendo di aver contattato Chiofalo: “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo”. E ha aggiunto: “Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare”. La situazione dunque sembra essere delicata e non un semplice strappo come immaginato inizialmente dai fan. Non resta che attendere nuove storie con aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Francesco Chiofalo.