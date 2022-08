È davvero un ‘ragazzo’ felice quando nella foto pubblicata su Instagram appoggia la mano sul braccio di lei. E scrive: “19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre più…”. Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono più uniti che mai. E questa dedica per il loro anniversario numero 28 non è che una delle tante dimostrazioni. Il cantautore bolognese esprime al mondo la sua gioia. E Anna sorride accogliendo e ricambiando il desiderio di condividere. Il loro segreto?

Non c’è la ricetta per un amore duraturo. Ma di certo rinnovare ogni giorno la motivazione iniziale è uno degli ingredienti. “Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie – scrive sui social Morandi – Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo 10 anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”.

Anna Dan è la seconda moglie di Morandi. Il cantante oggi ha 77 anni, portati benissimo. Lei, che ne ha 13 di meno, nel post su Instagram appare in forma smagliante. Camicia bianca, occhiali da sole, il sorriso sereno e autentico di una donna che ama ed è riamata. Come si sono conosciuti? “Venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita – scrive lui in un post il 19 agosto 2014.- Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni”. Il colpo di fulmine. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida”, dichiara.

Ma il periodo che l’artista stava vivendo era duro. Morandi era separato da molti anni dalla prima moglie, l’annunciatrice televisiva Laura Efrikian, e non pensava che potesse arrivare di nuovo l’amore. Invece Cupido ha scoccato la sua freccia proprio quando meno se lo aspettava. A 50 anni. E, in seguito, lo ha reso padre per la quarta volta. “Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”, dice.

Fatale sì, ma anche un po’ burlone. In un’ intervista a Maurizio Costanzo su Canale 5 il cantante rivela che Anna gli diede un numero di telefono sbagliato. Per depistarlo. Ma lui, tenace, si presentò alla porta del suo ufficio. Furono risate. E poi pizza e sentimento. Da allora i due innamorati non si sono mai lasciati. Lei, che dirige un’azienda informatica e nel frattempo è diventata la sua fotografa ufficiale, lo ha sempre sostenuto anche nel lavoro. Dai Festival di Sanremo ai vari tour.

Tre anni dopo quel primo incontro sul campo da calcio è nato il loro unico figlio, Pietro. Solo nel ’94 si sono sposati. Sotto la neve di Monghidoro. Un segno fortunato anche questo? Pietro, che ha intrapreso la carriera musicale con il nome d’arte di Pietro Tredici, oggi ha 25 anni e sta facendo la sua strada nel mondo del rap. Nel frattempo Morandi è diventato nonno di cinque nipoti, avuti da Marianna e Marco, figli di prime nozze. Ma anche nei panni di nonno Gianni ci sta bene, pur non essendo il tipo da poltrona e pantofole.

Fra le coppie più invidiate del mondo dello spettacolo, Gianni Morandi e Anna Dan si avvicinano alle nozze di perla, quelle dei 30 anni insieme. Con entusiasmo crescente. Ma perché poi parlare di invidia e non provare invece empatia? Quando lo scorso marzo il cantante ha avuto quel brutto incidente, finendo ustionato mentre bruciava sterpaglie nella sua casa di campagna, c’era la sua compagna di vita ad accudirlo in ospedale. Lo ha accompagnato subito al pronto soccorso, lo ha sostenuto psicologicamente e nel percorso riabilitativo. Lui, con ustioni sul 15 per cento del corpo e le mani fasciate non mangiare, bere e fare qualsiasi cosa si è appoggiato completamente a lei. Quindi non sono solo rose. Una follower scrive: “Sono sposata da parecchi anni e sono felice come voi, buon prosieguo signor Morandi e signora Anna”.