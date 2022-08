Pecco Bagnaia non si ferma più. Il pilota della Ducati ha vinto in MotoGp il Gp di Austria sul circuito dello Spielberg precedendo di 492 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo, terza l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller. Per Bagnaia è la terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale, che gli permette di avvicinare in classifica generale il francese.

“È stata una gara lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di usare la soft anteriore. Sono molto contento, ho commesso troppi errori a inizio stagione ed era tempo di usare più cervello – ha detto il pilota della Ducati al termine della gara – Ho cercato di mantenere il vantaggio che avevo, il passo c’era ed era sufficiente per restare davanti. Abbiamo fatto un lavoro incredibile ora non vedo di essere a Misano”. Ai piedi del podio Luca Marini (Vr46 CRacing team) che precede la Ducati Pramac di Johann Zarco. Sesto posto per Aleix Espargaro (Aprilia), a seguire Binder, Rins, Bezzecchi e Martin.