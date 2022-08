Terzo oro per l’Italia dell’atletica agli Europei di Monaco. Yeman Crippa, già bronzo nei 5mila, ha trionfato nei 10mila metri con il tempo 27’46″13. Argento al norvegese Zerei Kbrom Mezngi (27’46″94), rimontato nel rettilineo finale dall’azzurro. Il bronzo è andato al francese Yann Schrub (27’47″13). Quinta piazza per l’altro azzurro in gara Pietro Riva, che in 27’50″51 ha siglato il suo nuovo personale.

“Sono contento, finalmente posso dire di aver preso una medaglia d’oro come si deve, di valore, a livello assoluto. Sono contento di come ho condotto la gara anche se ho fatto un po’ di strappi. Ho guardato forse troppo il francese, poi alla fine ho visto che non ne aveva e che il primo stava andando, quindi mi sono mosso io”, ha detto ai microfoni Rai Sport dopo l’oro conquistato nei 10mila metri agli Europei di atletica in corso a Monaco. “Penso di aver tenuto la gara in controllo, questa prima medaglia a livello assoluto me la dedico – ha aggiunto – Questa penso sia la mia gara, nei 5mila mi ero comportato bene, mi ero divertito e ho preso il bronzo. Qui me la sono giocata meglio. L’esultanza alla fine? Ho fatto come Marcell (Jacobs, ndr), per far vedere i muscoli, ma non ci sono”, ha scherzato il fondista azzurro. “Mi godo questa vittoria, festeggio, sono contento di finire la stagione così – ha concluso – Ora sono emozionato, prevale il lato grintoso. Dopo che avrò realizzato verrà fuori l’emozione”.