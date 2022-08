Non solo polemiche al Jova Beach Party. Lo show itinerante che Jovanotti sta portando sulle spiagge italiane riserva per fortuna anche momenti ben più leggeri e lieti, come quanto avvenuto durante il concerto tenutosi a Vasto. Sul palco è salito Giulio Ciccone e ha chiesto la mano della fidanzata Annabruna Di Iorio. Ciccone è ciclista su strada che corre per il team Trek-Segafredo. Professionista dal 2016, ha vinto tre tappe al Giro d’Italia, oltre alla classifica scalatori al Giro d’Italia 2019. Annabruna ha partecipato a Miss Italia e ha avuto alcune esperienze televisive, come Ricette all’italiana. I due hanno strappato grandi applausi quando Ciccone si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. “È tutto vero ho organizzato io questa cosa, lei non sapeva niente. Lui mi ha scritto su Instagram” ha spiegato Jovanotti prima di intonare per loro Serenata Rap. Ah, ovviamente Annabruna ha detto di sì.