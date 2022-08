Peli o senza peli, questo è il problema. Almeno per le persone che analizzano qualsiasi post di Giorgia Soleri. L’attivista e influencer più volte nei mesi scorsi si era trovata ad affrontare questo tema, dicendo di sentirsi libera nel mostrare la propria peluria sulle gambe (e non solo). “Siamo vittime dello sguardo maschile giudicante. I peli agli uomini sono permessi, ma alle donne no” aveva detto in un servizio per Le Iene. Qualcuno allora alla luce di tutto ciò l’ha giudicata incoerente quando ha pensato che Giorgia si fosse tolta i baffetti. “Raga siete inquietanti a fissare i peli della gente, datevi una regolata. Per la cronaca: no, ci sono, diventano biondi in estate come quelli delle braccia e delle cosce ma li ho, che angoscia!” ha scritto su Instagram. Poi il lungo sfogo in una serie di stories: “Nessuno ha parlato di essere contro la deplilazione, ho sempre parlato di libertà di scelta […] Anche se avessi deciso di depilarmi un sopracciglio sì e uno no, non capisco questa ossessione di dover venire sotto qualsiasi foto a dire ‘ti sei tolta i peli, non sei coerente'”. E ancora: “Il fatto che io abbia parlato delle scelte che compio sul mio corpo non vi autorizza ad andare sulle mie foto, zoomarle e dire ‘ah ma quindi non ti depili la vulva? te la depili?’ perché questa cosa è inquietante, mette addosso una presisone incredibile“. La Soleri spiega di essere cresciuta con il modello della donna perfettamente depilata e che se da più giovane avesse visto commenti simili sotto il profilo social di una ragazza che aveva scelto di non depilarsi non si sarebbe mai sentita libera di scegliere di non depilarsi a sua volta. “Se non ci fosse tutto questo giudizio, non ci sarebbe bisogno di parlarne, è una libera scelta che una persona fa sul proprio corpo senza fare del male a nessuno. Siete triggerati in modo impressionante”. E se qualcuno dice a una donna che con i peli è meno bella? Giorgia non ha dubbi: “Raga, stica**i”.