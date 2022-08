Cinque medaglie in cinque gare: questo il bottino di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Roma. L’azzurra dopo aver conquistato 4 allori nelle prime quattro giornate dei tuffi, ha suggellato una forma strepitosa con l’oro nel trampolino 3 metri. La romana da campionessa in carica non ha tradito le attese, portando a casa la sua 12esima medaglia europea, la quinta del metallo più prezioso. Un palmares incredibile per una tuffatrice che festeggerà i 20 anni il prossimo 12 settembre.

Una gara perfetta quella di Pellacani, che dopo aver preso il comando nella terza tornata non l’ha più lasciato trionfando con 318.75 punti. Un punteggio ancora distante dalle migliori al mondo – lo scorso anno per la medaglia di bronzo a Tokyo servirono 343.75 punti – ma sufficiente per dominare nel Vecchio Continente. Alle sue spalle si sono piazzate la svizzera Michelle Heimberg (301.80 punti) e la britannica Yasmin Harper (296.20). Decima l’altra azzurra Elisa Pizzini (243.85).

“Sono tanto felice, vincere a Roma è bellissimo – ha detto Pellacani ai microfoni di Sky Sport – Sono andata sul trampolino con la voglia di vincere, volevo farlo e con Tommaso (Marconi, il tecnico) sapevamo di averla preparata bene. La voglia di vincere ce l’ho sempre, ero emozionata e ho tanta adrenalina addosso, per questo non sento la stanchezza“.

In pedana dal primo giorno dei tuffi, Pellacani è andata a medaglia in tutte le finali disputate, vincendo 2 ori, 1 argento e 2 bronzi: al successo odierno può aggiungere quello nel Team Event. Giovedì 18 agosto era arrivato il secondo posto nel sincro 3 metri con Elena Bertocchi. Mentre sul gradino più basso del podio è salita nella gara da 1 metro e nel sincro misto con Matteo Santoro.