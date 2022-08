Unione popolare, la formazione guidata da Luigi De Magistris, ha presentato il programma elettorale il 16 agosto. Il documento è formato da 15 pagine ed è diviso in 12 punti: ricompensare e rispettare il lavoro; lottare per la sicurezza economica e contro la povertà; perseguire la pace e la democrazia in Europa e nel mondo; migliorare la sanità e la pubblica amministrazione; ridare dignità all’istruzione e investire nella ricerca e nella cultura; fermare l’autonomia differenziata e salvaguardare i beni comuni e i servizi locali; trasformare il sistema energetico e dei trasporti per attuare una vera riconversione ecologica; proteggere l’ambiente e sostenere l’agricoltura; ricostruire la nostra industria favorendo un nuovo modello di sviluppo; tassare di meno chi ha poco e di più chi ha tantissimo; combattere contro le mafie e garantire una giustizia equa; far crescere i diritti e le libertà.

Puoi scaricare qui il documento integrale (pdf).