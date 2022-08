Paura a Palermo per un grosso incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo, nella periferia sud del capoluogo siciliano. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme sono arrivate a toccare alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Come si vede da alcuni video pubblicati in rete, il fumo ha avvolto i palazzi, così come i detriti. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione.

Ma non è il solo incendio divampato nel Palermitano. Secondo quanto riporta Palermo Today, sono decine i roghi scoppiati in provincia. Altri incendi sono stati registrati sulla Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato e lungo l’autostrada Palermo-Catania dove hanno preso fuoco le sterpaglie lungo l’autostrada.

Anche il quartiere Bonagia, riporta sempre il quotidiano palermitano, è stato avvolto da una nube di fumo causata da alcuni rifiuti che hanno preso fuoco.

Video Facebook CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV/ Francesco Baucina