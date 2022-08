Le linee ferroviarie da e per London Bridge a Londra sono state interrotte e diversi edifici sono stati evacuati dopo che un grande incendio si è sviluppato a Southwark. Nelle immagini pubblicate su Twitter dai vigili del fuoco di Londra si vede una colonna di fumo nero salire dal luogo dell’incendio. Si ritiene che le fiamme siano divampate in un parcheggio sotto il ponte ferroviario di Southwark, dove diverse auto elettriche sarebbero in fiamme. La London Fire Brigade è intervenuta con 10 autopompe e circa 70 vigili del fuoco. Entrambe le stazioni di Southwark e London Bridge – dove passa la metropolitana ma anche le linee ferroviarie – sono chiuse. È stata transennata la zona compresa tra America Street e Great Suffolk Street e i residenti sono stati invitati a tenere chiuse le porte e le finestre.