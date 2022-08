Tornano gli attivisti di Ultima Generazione che dopo blocchi stradali e atti dimostrativi nei musei a Ferragosto hanno scelto l’Acquario di Genova per lanciare il loro messaggio contro o spreco di acqua ed energia. Questa volta hanno scelto il blitz nel famoso e frequentato acquario, ovvero dal tunnel dei delfini, per dire “basta al gas e al carbone. Più energie da fonti rinnovabili significa più posti di lavoro. Più autonomia energetica per l’Italia significa evitare l’aumento assurdo delle bollette”.