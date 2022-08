Sono 19.457 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in leggero calo rispetto a quello di ieri (24.787). I test molecolari e antigenici analizzati però sono stati 131.302 (ieri 185.120), per un tasso di positività che risale dal 13,4% al 14,8%. Le nuove vittime sono 78 (ieri erano 129). I ricoverati positivi al virus Sars-Cov-2 in area medica sono 7.543, cioè 212 in meno di ieri: la discesa continua ininterrottamente dal 26 luglio scorso, quando erano 11.124. Nelle terapie intensive invece i posti letto occupati da pazienti Covid sono 298, 7 in più di ieri nel bilancio di entrate e uscite, con 30 nuovi ingressi.

Continua a calare anche il numero degli attuali positivi, che sono 877.570 (10.552 in meno di ieri): in questo caso la curva è in discesa ininterrotta dal 21 luglio scorso, quando erano quasi il doppio (un milione e 455mila). La regione che ne conta di più è ancora il Lazio (151.442), seguita dalla Campania (121.924) e dalla Sicilia (112.828), mentre tutte le altre sono sotto quota centomila (si segnala però il caso della Toscana, nel cui territorio ci sono 85.214 positivi, 25mila in più che in Lombardia o in Veneto). Dei 21.499.531 casi di Covid diagnosticati dall’arrivo dell’epidemia in Italia, 20.447.901 si sono risolti con la guarigione (o almeno con le dimissioni) mentre 174.060 hanno portato al decesso.