Il fuorigioco cambia ancora. La regola più complessa del calcio varia nuovamente e verrà applicata a partire da sabato 13 agosto con l’inizio della Serie A. Si tratta di una nuova interpretazione della norma che rende più soggettiva la valutazione dell’irregolarità. Il cambiamento riguarda i difensori più che gli attaccanti: da ora in avanti difficilmente verrà convalidato un gol di un giocatore in fuorigioco dopo il tocco dell’avversario.

La decisione è stata presa giovedì 11 agosto nella sala didattica di Sportilia dove gli arbitri si sono radunati capitanati dal designatore Gianluca Rocchi. Fino alla scorsa stagione se un difensore nel tentativo di intercettare un passaggio o un tiro toccava il pallone rimetteva sempre in gioco l’attaccante. Da oggi non è più cosi. Anzi, nell’80% dei casi si punirà chi sta beneficiando dell’off-side, annullando la rete.

A ispirare la novità è stata la finale di Nations League 2021, nella quale Kylian Mbappé dopo aver ricevuto il pallone in netto fuorigioco siglò il gol vittoria per la Francia. La marcatura venne considerata regolare in quanto un difensore spagnolo sfiorò il pallone poco prima che giungesse all’attaccante transalpino. Il caso fu talmente eclatante che l’Ifab, il board che sovrintende al regolamento del calcio, ha deciso di cambiare.

La nuova interpretazione, però, affida la decisione alla discrezionalità dell’arbitro. Il rischio è creare molti casi limite in cui due arbitri in merito allo stesso episodio possano avere valutazioni differenti. Cosa già accaduta durante le simulazioni in aula. A tal proposito si è cercato di fissare alcuni paletti per rendere più oggettiva la valutazione. Ad esempio: un giocatore che tocca il pallone in scivolata non rimette mai in gioco l’attaccante. “Non so se aumenteranno le polemiche, noi abbiamo cercato di oggettivizzare al massimo i criteri per valutare”, spiega Rocchi. Nel frattempo, l’Aia ha già inviato i documenti ai responsabili arbitrali dei club, i quali hanno programmato una riunione con i giocatori al fine di analizzare la nuova regola.