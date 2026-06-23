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Iconica ed emozionante: la ‘Vikings Row’ dei giocatori e dei tifosi della Norvegia al MetLife Stadium è già l’immagine dei Mondiali. Ma anche a Times Square, nei centri commerciali e in metro. Insomma, per ora il vincitore della Coppa del Mondo è il popolo norvegese. E non potrebbe essere altrimenti per un momento atteso per 26 anni, celebrato col sorriso e con un richiamo alla storia delle imprese dei celebri avi.

Due tocchi di tamburo che scandiscono il tempo, poi la remata accompagnata dal grido ‘Ro’ per spingere la Norvegia: Haaland e compagni hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale con un turno d’anticipo. Non male per una Nazionale che sta provando a inserirsi con prepotenza nelle cartine calcistiche Mondiali. Merito, anche, della ‘Vikings Row’.

‹ › 1 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Norway players celebrate after the World Cup Group I soccer match against Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) ‹ › 2 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Norway fans celebrate after the World Cup Group I soccer match against Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) ‹ › 3 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Norway's players perform a rowing ritual during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) ‹ › 4 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Princess Ingrid Alexandra and prince Sverre Magnus of Norway applaud before the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Steve Luciano) ‹ › 5 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Norway's Martin Oedegaard, right, bangs the drum as he the team salutes fans with a row chant after the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Steve Luciano) ‹ › 6 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Norwegian players Erling Haaland, left, Alexander Soerloth (7), Kristoffer Ajer (3) and teammates celebrate after defeating Senegal in a World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) ‹ › 7 / 7 Norvegia vs Senegal - Mondiali di calcio FIFA 2026 Fans of Norway wait for the beginning of the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)

La Vikings Row al MetLife Stadium

La vittoria contro il Senegal ha permesso alla Norvegia di superare la fase a gironi (si giocherà il primo posto con la Francia nell’ultima giornata del Gruppo I). Poi è partita la celebrazione con l’ormai nota ‘Vikings Row’, nell’estasi del MetLife Stadium. Sul campo i giocatori e i membri dello staff erano seduti fianco a fianco, con il bomber Erling Braut Haaland sorridente in prima fila, mentre sugli spalti c’erano migliaia di tifosi pronti a festeggiare. Il capitano Martin Odegaard, invece, ha svestito i panni di calciatore ed è diventato capopopolo. Una mazza imbottita in mano e via, sul tamburo. Uno, due e… vogata.

Movimenti sincronizzati, sorrisi e una velocità sempre maggiore al grido ‘Ro’ prima dell’applauso finale: tutto il mondo, adesso, sa come si celebrano i successi. Un momento che ha unito calciatori e tifosi, che stanno spingendo lontano la Norvegia nelle sue notti magiche. E questo richiamo alla tradizione è diventato ormai un fenomeno di massa.

L’apoteosi a Times Square e la celebrazione ‘reale’

L’entusiasmo è travolgente. Ovunque. I norvegesi hanno invaso – come da tradizione – l’America esportando la loro celebre vogata. Faceva sorridere quando un piccolo gruppo di tifosi la faceva sulle scale mobili di un centro commerciale o in metro per andare allo stadio. Ha entusiasmato a New York e a Boston (sfidando pioggia e possibili fulmini, ndr). Centinaia e centinaia di tifosi si sono radunati a Times Square con i classici elmetti e corni vichinghi, la faccia pitturata e la maglia rossa della Nazionale. Poi tutti giù a remare per un momento anacronistico sotto lo sguardo dei grattacieli newyorkesi.

Un gesto empatico che unisce tutti, anche chi non è solito esternare emozioni come i reali. Anche la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus hanno mostrato vicinanza alla squadra, vogando e incitando anche loro, che di solito non si scompongono mai. E non sono stati gli unici, visto che anche tra i banchi del Parlamento norvegese ci si è mossi a ritmo di vogata per caricare la squadra a distanza. “Heia Norge” è stato il grido finale. Quasi di battaglia.

Come nasce e da dove arriva

Per celebrare il ritorno a un Mondiale dopo l’ultima apparizione a Francia ’98, la Norvegia ha scomodato la tradizione. “The Vikings are coming” era il motto, con calciatori e membri dello staff che hanno posato in uniforme, con elmi, corni e scudi prima di ‘imbarcarsi’ sulle drakkar, le imbarcazioni con cui i vichinghi attraversarono il Nord Atlantico tra il VII e l’XI secolo, e partire alla volta dell’America.

E proprio da qui che nasce l’idea avuta da un tifoso norvegese e subito diventata virale: “È una tradizione che risale a molto tempo fa. Mille anni fa, i vichinghi remavano. Ammainavano le vele e remavano per raggiungere la riva. E lo facevano proprio prima della battaglia”, ha raccontato Ole Froystad alla CNN. Dall’intuizione del singolo fino alla celebrazione con Odegaard e compagni: la Viking Row ne ha fatta di strada. Vogata dopo vogata. “È un urlo che riporta all’unità e alla calma in momenti difficili. Si tratta di remare per la squadra, per far sì che i compagni si sentano a proprio agio in campo”. Come ogni idea geniale che si rispetti, Froystad e amici hanno ‘copiato’ i vicini islandesi. Il “Vikings Thunder Clap”, due colpi di tamburo prima di un battito di mani, aveva accompagnato e spinto l’Islanda fino ai quarti di finale a Euro 2016.

Le altre celebrazioni nel calcio

La Vikings Row è l’evoluzione norvegese di due celebri esultanze: oltre a quella islandese, richiama molto il celebre “Shalala oh Rosenborg” che aveva accompagnato la squadra norvegese in campionato e sui campi di Europa League nel 2015. Anche lì il connubio tra calciatori e tifosi era stato incredibile e adesso è stato replicato in scala nazionale. Ma non soltanto il nord Europa è famoso per celebrazioni particolari. Iconica lo è diventata anche quella di Cristiano Ronaldo. La giravolta volante ma soprattutto il ‘Sium’ fanno ormai parte del gergo comune, per una celebrazione che è riconosciuta e apprezzata in ogni parte del mondo, non solo dagli sportivi. Non allo stesso modo del portoghese, ma comunque celebre è anche un’esultanza tutta italiana. Nel 2006 erano stati i tifosi azzurri ad accompagnare l’Italia nel magico cammino culminato con la vittoria della Coppa del Mondo a Berlino. Partendo dal motivetto di ‘Seven Nation Army’ dei The White Stripes, i tifosi italiani avevano intonato il celebre “Po-popopopo-po” in ogni stadio tedesco, dal Niedersachsenstadion all’Olympiastadion, rendendolo un coro eterno e magico. In quel caso ha portato anche bene. Chissà che la Vikings Row possa essere beneaugurante per la Norvegia. Ma intanto è già storia.