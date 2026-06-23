Jorge Vera aveva insultato il direttore di gara che aveva espulso Almiron per aver coperto la bocca mentre parlava con un avversario e si è visto revocare l'accredito

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“Ladro, ladro, Barton. Hanno ucciso il calcio. FIFA, avete ucciso il calcio. Infantino, tu sei il responsabile di questo“. Il giornalista Jorge Vera, paraguaiano, è stato escluso dalla Fifa per il resto delle partite dei Mondiali dopo aver insultato un arbitrato e criticato il presidente della Fifa. Tutto parte dalla partita vinta dal Paraguay per 1-0 contro la Turchia nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Un match in cui la formazione paraguaiana ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa ai sedicesimi di finale. A far discutere, però, non è stato soltanto il risultato, ma anche un episodio che ha visto protagonista Miguel Almirón.

L’ex attaccante del Newcastle è infatti entrato nella storia del torneo per un motivo decisamente insolito: è diventato il primo calciatore a essere espulso per essersi coperto la bocca mentre parlava con alcuni avversari. La FIFA ha introdotto questa nuova regola alla vigilia della competizione con l’obiettivo di contrastare eventuali insulti razzisti, discriminatori o offensivi pronunciati lontano dalle telecamere dopo il caso Prestianni–Vinicius. Motivo per cui l’arbitro Ivan Barton ha espulso Almiron dopo una revisione al Var.

L’espulsione ha scatenato fortissime polemiche in Paraguay. Tra i più critici c’è stato appunto il telecronista Jorge Vera, che durante la diretta televisiva si è lasciato andare a un duro sfogo contro la FIFA, il presidente Gianni Infantino e lo stesso direttore di gara. “Ladro, ladro, Barton. Avete ucciso voi il calcio. FIFA, avete ucciso il calcio. Infantino, sei responsabile di tutto questo”, ha dichiarato Vera durante la telecronaca, prima di rivolgere parole altrettanto dure al presidente della CONMEBOL. “Alejandro Domínguez, meno foto con Infantino. Fatti coraggio. Ladri del c*zzo!” Secondo il giornalista paraguaiano, la decisione sarebbe stata eccessiva e priva di buon senso: “Che tipo di insulto razzista potrebbe mai rivolgere Miguel Almirón a un giocatore turco? Serve un po’ di buon senso”, ha aggiunto.

Le sue parole hanno però avuto conseguenze immediate. La FIFA ha infatti deciso di revocargli l’accredito per il resto della Coppa del Mondo. Una misura che l’emittente paraguaiana ABC Cardinal, per cui lavora Vera, ha definito sproporzionata. “Riteniamo che la revoca permanente di un accredito per l’intera durata del torneo costituisca una sanzione estrema e manifestamente sproporzionata per una singola infrazione che è stata immediatamente riconosciuta, per la quale sono state offerte scuse formali“, ha scritto la tv in un comunicato.