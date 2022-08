“Berlusconi non è più in sé. Vuole cacciare Mattarella perché vuole fare lui il presidente della Repubblica a 90 anni, non se ne può più”. Lo ha detto in un video il leader di Azione, Carlo Calenda, che poi si è rivolto agli elettori di Forza Italia: “Ma davvero volete votare un partito che fa solo quello che decide in quel momento Berlusconi? E che si è consegnato nelle mani di Salvini?”.