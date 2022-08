Un video ironico e puntuale allo stesso tempo: l’attivista per l’ambiente Cristina Coto, quasi 90mila follower su Instagram, ha replicato con un video al videomessaggio postato da Jovanotti pochi giorni fa per rispondere alle critiche contro i Jova Beach Party, i mega concerti sulla spiaggia organizzati dal cantante in tutto il litorale. “L’anno scorso eravamo più inquinati della fogna di Nuova Delhi e quest’anno econazisti?”, esordisce l’ambientalista sui social. Coto replica quindi al cantante che sostiene di “portare le spiagge a un livello migliore” con i suoi concerti: “A Barletta avete portato la spiaggia a un livello spianato – spiega l’attivista – Era ricca di piante protette dalle normative europee”. E, ancora, l’attivista risponde al giudizio che Jovanotti ha della parola “greenwashing”, definita dal cantante “finta, un hashtag”: “È un termine per indicare l’ecologismo di facciata, come il Jova Beach Party“, sottolinea Coto che ricorda gli hashtag delle sponsorizzazioni dell’evento.

Il video si conclude con un messaggio (pronunciato ‘scimmiottando’ l’accento tedesco, per rispondere all’etichetta di ‘econazista’) per Jovanotti e per i Comuni che ospitano l’evento: “Noi attivisti, ambientalisti, associazioni e comuni cittadini, siamo qui a chiedervi di spostare i vostri sederi dai nostri patrimoni naturali pubblici”.