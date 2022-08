C’è chi mangia sano e beve tanta acqua per tenersi idratato, chi usa creme dai promettenti effetti miracolosi, chi cede a qualche “ritocchino” e chi si lancia nel fitness. E poi c’è chi beve il sangue del proprio marito. Come Heidi Klum. La top model tedesca, alla soglia dei 50 anni, sfoggia un fisico statuario e, nella sua ultima intervista a Daily Pop, ha voluto rivelare il segreto della sua eterna giovinezza: “Bevo il sangue giovane di mio marito“, ha detto riferendosi al suo terzo marito, il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz. “Succhio il suo giovane sangue, come un vampiro“. Chiaramente l’ex top model ha voluto lanciare così una provocazione, svincolando con ironia la domanda dell’intervistatrice.

Quindi ha parlato proprio del rapporto con Kaulitz, che va a gonfie vele: “Il tempo è volato via – ha spiegato Heidi Klum, sposata con lui ormai da tre anni -, ma la nostra intesa è così forte che sembra una vita che stiamo insieme. Lo conosco così bene… mi sento finalmente di aver trovato l’uomo giusto. Finora il nostro matrimonio va a gonfie vele e spero che rimanga così a lungo”. E ancora: “Sono una persona felice. Per la prima volta ho un partner con cui posso discutere di tutto. Qualcuno che condivide i doveri che tutti noi abbiamo nella nostra vita. Prima ero sola in tutto. Per la prima volta, posso sperimentare com’è effettivamente avere un partner”, ha concluso.